Incontri e mostre a 29/esima edizione festival LuccAutori

Adriana Pannitteri, Marco Frittella, Roberta Bruzzone, Federica Nardoni, Simona Dalla Chiesa, Diego Lama, Lido Contemori, Margherita Allegri, Eleonora Sottili e Stefano Redaelli sono alcuni dei protagonisti della ventinovesima edizione del festival LuccAutori, in programma a Lucca dal 16 settembre al 1 ottobre, abbinato alla ventiduesima edizione del premio letterario Racconti nella Rete.

Il calendario, spiegano gli organizzatori, prevede la premiazione dei vincitori di Racconti nella Rete (25 scrittori provenienti da tutta Italia) e incontri con personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo con tematiche che toccano il giornalismo, la mafia, i racconti gialli, la letteratura e il mondo della tv. Previste anche due mostre: 'Italo Italo', a cura di Stefano Giraldi, dedicata a Calvino nel centenario della nascita e 'Racconti a colori', con disegni realizzati dagli studenti del liceo artistico e musicale Passaglia ispirati ai racconti vincitori del premio.

"LuccAutori festeggia i ventidue anni di Racconti nella Rete" - commenta il presidente Demetrio Brandi -. Un festival nato a Lucca nel 1994 che ha dato una ribalta importante a tanti scrittori ormai affermati e che in oltre vent'anni ha fatto incontrare gli autori premiati con i protagonisti della vita culturale e artistica del Paese. Racconti nella Rete è ormai considerato il più grande premio nazionale per inediti online".

Il premio letterario, aggiunge Brandi "ha visto anche quest'anno la pubblicazione dei 25 racconti vincitori in una antologia edita da Castelvecchi, che sarà presentata in anteprima al festival LuccAutori".



