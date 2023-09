Concerto 'Bentornati al Maggio' apre stagione teatro Firenze

Ricomincia, con il concerto dal titolo evocativo 'Bentornati al Maggio!', la stagione del teatro del Maggio musicale fiorentino che, il 13 settembre, inaugurerà la programmazione prevista per l'autunno (da settembre a fine anno).

Alla guida dell'Orchestra e del Coro del Maggio ci sarà il direttore emerito a vita Zubin Mehta che proporrà al pubblico un gioioso, ma anche solenne programma tutto mozartiano, con l'esecuzione dell'ouverture di Le nozze di Figaro, della sinfonia in re maggiore K. 385, conosciuta come Haffner e per chiudere la Krönungsmesse (Messa dell'Incoronazione) in do maggiore K. 317 per soli, coro e orchestra. Nel corso dell'ultimo brano le voci soliste saranno quelle di quattro talenti dell'Accademia del Maggio: Rosalia Cid, fra le protagoniste del Falstaff andato in scena durante l'85esimo Festival del Maggio; Xenia Tziouvaras, Lorenzo Martelli e Lodovico Filippo Ravizza, tutti e tre fra i protagonisti della Carmen, sempre diretta dal maestro Mehta, proposta lo scorso marzo 2023.



