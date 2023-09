Anziano colpito con bastoni per rapina, arrestato 17enne

Un diciassettenne è stato arrestato ieri dai carabinieri in esecuzione di una misura di custodia cautelare con l'accusa di essere l'autore di una tentata rapina a un uomo di 74 anni avvenuta la mattina dello scorso 28 giugno in piazza Vittorio Veneto a Firenze. Secondo la ricostruzione dei militari l'anziano, che stava portando a spasso il cane, fu avvicinato da un giovane che, dopo aver preso due bastoni di legno, lo colpì a testa, torace e braccia intimandogli di consegnare portafogli e telefono cellulare. Non essendo riuscito ad ottenere nulla, l'aggressore sarebbe poi fuggito. L'anziano, portato in ospedale, fu giudicato guaribile in 35 giorni.

Le indagini svolte dai carabinieri della stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno poi portato all'individuazione dell'autore dell'aggressione nel 17enne, di origine magrebina.

Determinanti, si spiega, sarebbero state le immagini del circuito di videosorveglianza comunale e le informazioni raccolte dai testimoni presenti. Il giovane si trova ora nell'istituto penale per i minorenni Meucci di Firenze.



