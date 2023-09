Al porto di Livorno sequestrati 48,5 chili di cocaina

Guardia di Finanza e Agenzia delle dogane hanno sequestrato nel porto di Livorno oltre 48 kg di cocaina pura suddivisa in decine di panetti: la droga era nascosta in un container che trasportava un carico alimentare, proveniente dal Sudamerica. Il sequestro, si spiega in una nota, è il frutto dei controlli finalizzati proprio per verificare la presenza di stupefacente nei container in arrivo nello scalo livornese. L'attività, per la quale sono stati impiegati anche i cani antidroga delle Fiamme gialle, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno.

Lo stupefacente, dopo essere stato campionato ed analizzato dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle dogane di Livorno, verrà distrutto nell'inceneritore e tolto alle piazze di spaccio dove, si spiega dagli investigatori, avrebbe fruttato oltre 34 milioni di euro.



