Lectio magistralis di Steve McCurry a Firenze

In occasione della mostra 'Steve McCurry Children', il 14 settembre alle 18, il Museo degli Innocenti di Firenze ospita la lectio magistralis del grande fotografo americano. McCurry parlerà di bambini, infanzia, di lavoro minorile, di diritti negati come anche della scolarizzazione e dell'importanza delle relazioni che si costruiscono in questa fase delicata della vita, con aneddoti e racconti delle sue esperienze dirette di viaggio. Steve McCurry è considerato, da oltre cinquant'anni, una delle voci più autorevoli della fotografia contemporanea. La maestria nell'uso del colore, l'empatia e l'umanità rendono le sue fotografie indimenticabili. Un'infinità di copertine tra libri e riviste ospitano le sue immagini, sono state pubblicate circa venti sue monografie e le sue mostre aperte in tutto il mondo si susseguono senza sosta. Nella sua fotografia l'elemento umano resta centrale e lo dimostra, in tutta la sua potenza, l'immagine più famosa di McCurry: la Ragazza afghana. La mostra 'Steve McCurry Children' curata da Biba Giacchetti con Melissa Camilli del team di SudEst57, sarà aperta sino all'8 ottobre negli spazi del Museo degli Innocenti. La Lectio è ad ingresso libero sino ad esaurimento posti. Per l'occasione la mostra sarà eccezionalmente aperta sino alle 20.30. Il 15 settembre a partire dalle 10 Steve McCurry sarà inoltre disponibile al bookshop di mostra per autografare i volumi in vendita.



