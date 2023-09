In Toscana 1.294 nuovi casi Covid in 7 giorni, 16 i decessi

Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 1.294 nuovi casi di Covid-19, dato in crescita rispetto alla settimana scorsa quando era stato di 1.104 contagi proseguendo il trend in rialzo che si registra da agosto. Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale a 1.612.798. Sempre negli ultimi 7 giorni si sono registrati 16 decessi - 11 uomini e 5 donne, età media di 79,8 anni, residenti nelle province di Firenze (3), Pistoia (2), Pisa (1), Arezzo (3), Siena (6), Grosseto (1) - che portano il totale a 12.026.

A oggi in 1.975 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,1% (1.896 persone) e raggiungono quota 1.598.797 (99,1% dei casi totali). A oggi sono ricoverate in ospedale 182 persone (2 in più rispetto alla settimana precedente, più 1,1%), di cui 3 (stabili) si trovano in terapia intensiva. In 1.793 sono in isolamento a casa.

Riguardo all'andamento per provincia, Firenze registra 334 casi in più rispetto alla settimana precedente, Prato 67, Pistoia 99, Massa Carrara 100, Lucca 113, Pisa 173, Livorno 106, Arezzo 118, Siena 114, Grosseto 64.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA