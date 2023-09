Cade da 10 metri mentre lavora, grave 59enne in Valdarno

Incidente sul lavoro questo pomeriggio intorno alle 15 a Cavriglia (Arezzo), in Valdarno, dove un uomo di 59 anni è precipitato da un'altezza di oltre 10 metri. Il 59enne stava lavorando in un capannone, nella zona di San Cipriano, quando, per cause ancora da accertare, è caduto.

Sul posto è intervenuto il 118, subito soccorso l'uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso con l'elicottero Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.



