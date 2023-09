Lupo ferito da una tagliola, individuato e catturato per curarlo

Un lupo ferito ad una zampa, probabilmente a causa di una tagliola, è stato recuperato dai carabinieri di Carmignano (Prato) insieme al personale dell'unità funzionale veterinaria regionale della Asl di Firenze e preso in custodia per poterlo curare.

I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di un cittadino ed hanno individuato l'animale, un esemplare adulto di lupo maschio, nelle vicinanze del torrente Ombrone in località Seano. Il lupo, visibilmente sofferente e ferito alla zampa anteriore a causa presumibilmente di una trappola, si era portato sulla riva del torrente per abbeverarsi. I carabinieri hanno continuato a tenere sotto osservazione l'animale a distanza per non impaurirlo, evitando così che si allontanasse.

All'arrivo del personale veterinario l'animale è stato recuperato e preso in carico per le cure.



