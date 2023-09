A Msc il 49% di Moby

Msc ha rilevato il 49% del capitale di Moby a conclusione dell'accordo di ricapitalizzazione annunciato a primavera 2022. Il gruppo di Gianluigi Aponte ha formalizzato il proprio investimento nella compagni marittima di Vincenzo Onorato. L'operazione sarà completata dalla cassaforte lussemburghese di Msc, la Sas Shipping Agencies Services: il portale Shipping Italy precisa come la società, nell'ambito dell'operazione di salvataggio di Moby, abbia versato 82 milioni destinati al saldo e stralcio con Tirrenia in amministrazione straordinaria e ulteriori 68 milioni per entrare nel capitale col pacchetto del 49%, per un totale di 150 milioni. Il restante 51% è nelle mani di Vincenzo Onorato. A novembre il Tribunale di Milano aveva omologato il concordato preventivo di Moby e per la controllata Cin aprendo così alla ristrutturazione finanziaria di un debito per circa 650 milioni di euro. Dopo l'ingresso in flotta della "Moby Fantasy" è in arrivo anche la "Moby Legacy", i due traghetti più grandi e green del Mediterraneo, con standard da nave da crociera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA