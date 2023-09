Incendio di sterpaglie in Maremma, interrotta linea ferroviaria

Un vasto incendio di sterpaglie è scoppiato in prossimità del parco naturale della Maremma a la Valentina, nel comune di Magliano in Toscana (Grosseto), lungo la statale Aurelia. Le fiamme, alimentate dal vento di grecale, stanno in questo momento minacciando la linea ferroviaria. Il traffico ferroviario è al momento interrotto in attesa dell'interruzione della linea elettrica da parte di Rfi. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre e sono in arrivo rinforzi.



