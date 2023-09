Fuga di gas a Peccioli, rientrate a casa 30 persone

Hanno potuto trascorrere la notte nelle proprie abitazioni le 30 persone che nella tarda serata di ieri sono state evacuate a causa di una fuga di gas che si è verificata a Peccioli (Pisa), in viale Risorgimento. I tecnici di Toscana Energia intervenuti sul posto hanno localizzato il punto di rottura della tubazione e riparato il danno. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Pisa che, prima di qualsiasi intervento, hanno effettuato controlli sulle tubature e nelle abitazioni della zona. Per coordinare le varie operazioni sono intervenuti anche la polizia municipale ed i tecnici della Provincia di Pisa e quelli del Comune di Peccioli.

Questa mattina il sindaco Renzo Macelloni ha inviato una lettera al presidente della Provincia di Pisa, al settore viabilità e trasporti e Protezione civile e, per conoscenza, al comando dei vigili del fuoco di Pisa, a quello della polizia locale di Peccioli, oltre che al presidente di Toscana Energia e di Acque Spa, chiedendo di "chiarire le cause del guasto e la conseguente condizione di emergenza causata dalla fuga di gas".

"La decisione di inviare la lettera - spiega Macelloni - nasce da un dialogo con i cittadini coinvolti nell'episodio che ha evidenziato, già nella serata di lunedì 4 settembre, alcune possibili incongruenze su degli interventi che nel pomeriggio stesso hanno avuto luogo nel punto dal quale si è verificata, solo alcune ore dopo, la fuga di gas. Voglio dunque verificare se ci sia una correlazione tra la fuga di gas e la manutenzione del manto bituminoso in quel tratto di viale Risorgimento".





