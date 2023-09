A Montepulciano debutta la rassegna del libro antico e raro

Al via la prima edizione di Montepulciano città del libro antico e raro, una rassegna dedicata a questo patrimonio culturale che vedrà una mostra di circa cento libri e stampe antiche e rare oltre a dibattiti e presentazioni rivolte ad appassionati o a semplici curiosi del libro antico. L'iniziativa, presentata oggi nella sede del Consiglio regionale a Firenze, si svolgerà il 23 e il 24 settembre nel borgo che ha dato i natali al poeta e filologo Agnolo Poliziano.

Saranno un centinaio, è stato spiegato, le stampe e i libri antichi e rari provenienti dalla Biblioteca di villa Classica, che verranno esposti nel salone della Fortezza Poliziana di Montepulciano (Siena). In programma anche eventi ed approfondimenti che toccano varie tematiche: dalla commedia toscana del '500 all'agricoltura nel Rinascimento, dalla santità domenicana all'archeologia locale, fino alla giornata conclusiva di un congresso internazionale sulle due Sante patrone d'Europa, Brigida di Svezia e Caterina da Siena. La rassegna proporrà anche una mostra di libri stampati nel '500 da donne tipografe, padrone delle loro tipografie.

"Montepulciano arricchisce la sua offerta culturale - ha commentato il sindaco Michele Angiolini - con un'iniziativa di grande prestigio che affronterà temi originali, persino attuali, nei salotti letterari proposti durante la due giorni. La qualità degli ospiti coinvolti, assieme alla proposta espositiva ricercata e qualificata rappresentano un'occasione unica per i cultori del settore, ma anche per curiosi e neofiti".



