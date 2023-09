A Grosseto foto come sculture 3D per allarme su emergenza idrica

Sei grandi opere, con foto 'trasformate' in sculture utilizzando la tecnica del 'wrapping', sono in mostra nel centro storico di Grosseto, fino al 15 novembre, per riflettere sull'emergenza idrica e sulla necessità di un consumo più responsabile dell'acqua. La mostra, dal titolo 'Conversations with Blue Gold', è realizzata dell'artista e fotografo svizzero Giacomo Jack Braglia.

Il giovane arista, si spiega in una nota, dà corpo alla fotografia tradizionale facendo diventare i suoi scatti sculture e installazioni tridimensionali grazie a supporti fotografici come busti in gesso, scudi, bocche classiche e piramidi. Tredici sono le foto scelte per raccontare un tema d'attualità come l'uso responsabile della risorsa idrica. Immagini che raccontando la ricchezza dell'acqua e la sua importanza, ne dimostrano il rischio della scarsità, coinvolgendo il visitatore sul tema dell'oro blu, la riserva di acqua potabile presente sul nostro pianeta, al fine di sensibilizzare il pubblico a un consumo responsabile. Con le foto scattate durante i suoi viaggi, l'artista dà forma a sei grandi sculture disseminate tra le vie del centro storico di Grosseto, tra piazza Dante e il giardino dell'Archeologia.



