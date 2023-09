Mps maglia nera in Borsa (-3,7%), si temono le vendite del Mef

Mps maglia nera a Piazza Affari sui timori che il Tesoro possa alleggerire la presa su Siena, di cui detiene il 64,2% del capitale, cedendo quote direttamente sul mercato. Il titolo ha chiuso la seduta in calo del 3,67% a 2,44 euro, sui minimi da metà luglio, nonostante sull'ipotesi della privatizzazione del Monte sia intervenuto ieri il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, assicurando che non si farà "dettare i tempi da nessuno e tantomeno dalla fretta".



