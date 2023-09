Mondo convenienza, sindaco 'abbiamo evitato lo sgombero totale'

"Siamo riusciti a mediare, evitando lo sgombero totale del presidio. Adesso i lavoratori non saranno più di fronte ai cancelli, ma dall'altro lato della strada, in forma di manifestazione autorizzata". Lo rende noto il sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), Andrea Tagliaferri, intervenuto questa mattina al magazzino di Mondo Convenienza di via Gattinella dove stamani sono intervenute le forze dell'ordine per lo sgombero del presidio dei lavoratori della Rl2 che va avanti da giugno scorso. Tra i presenti anche Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro del presidente della Regione Eugenio Giani. La presenza dei rappresentanti istituzionali, fa sapere ancora Tagliaferri, si è protratta fino alle 15, "dopo sei ore di trattativa si è arrivati a una soluzione pacifica". "I lavoratori hanno dato la disponibilità a fare entrare i mezzi dei privati cittadini per ritirare quanto acquistato, mentre i mezzi di Rl2 continueranno a non entrare", aggiunge il sindaco di Campi Bisenzio. "Abbiamo parlato a lungo sia con le forze di polizia che con i lavoratori e siamo soddisfatti che non si sia andati incontro a un sgombero forzato dell'intero presidio. Ringraziamo le forze dell'ordine che hanno permesso che tutto si svolgesse in sicurezza e per la collaborazione istituzionale. Si ricorda che l'unica soluzione a questa vicenda non potrà che essere presso il tavolo nazionale fissato per il 15 settembre". Tavolo che istituzioni, Regione e Comune, e sindacati avevano già chiesto lo scorso 19 luglio al termine di un incontro nella sede della giunta regionale a cui Mondo Convenienza decise di non partecipare.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA