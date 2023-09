Giardino di suoni e performance a Palazzo Fabroni a Pistoia

Per il secondo anno consecutivo, un giardino di suoni e performance si anima, dall'8 al 12 settembre, a Pistoia nel cuore di Palazzo Fabroni, all'insegna del linguaggio contemporaneo. E' il progetto Fabroni sound garden, realizzato da Tempo Reale con la collaborazione del Comune di Pistoia/Musei Civici/Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e della Regione Toscana.

Tempo Reale porta a Pistoia in questa seconda edizione idee e progetti inediti e dal respiro internazionale: "Il massimo compositore acusmatico Hans Tutschku - spiegano gli organizzatori -, conduce il pubblico tra i suoni del Giappone, l'americano David Moss, tra i più innovativi cantanti della musica contemporanea, presenta il suo lavoro, prodotto con Tempo Reale e presentato alla Biennale di Venezia, Many more voices", infine "una performance originale ispirata al gioco dei '4 cantoni' fa giocare il pubblico con i dodici musicisti del Tempo Reale Electroacoustic ensemble".

L'edizione 2023 è dedicata a Michele Fiesoli, progettista del giardino prematuramente scomparso. La missione di Fabroni sound garden è quella di far dialogare l'architettura e lo spazio con la musica, sperimentare una forma di teatro sonoro in nuovi luoghi per un nuovo pubblico trasversale e curioso. Così il 'giardino d'autore' diventa teatro di giorni ricerca, attraverso artisti e performer che danno voce al presente, in performance aperte a tutti. Le tre azioni sonore sono specificamente concepite per il giardino.



