Cacciapaglia suona a Fiesole, in platea le Farfalle Azzurre

Roberto Cacciapaglia sarà in concerto martedì 5 settembre al Teatro Romano di Fiesole, nell'ambito dell'Estate Fiesolana: ad ascoltarlo, in platea, anche le Farfalle Azzurre, la nazionale italiana di ginnastica ritmica, che sulle note di 'Tree of Life Suite', composta dal pianista milanese per l'Expo 2015 di Milano, ha trionfato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Mondiali di ginnastica ritmica di Kitakyushu nel 2021.

Il concerto sarà l'occasione per ascoltare le tracce più significative della carriera di Cacciapaglia e alcuni brani di 'Invisible Rainbows', il nuovo album che ha debuttato al primo posto in Italia e al terzo posto nella classifica di musica classica Apple Music del Regno Unito. "L'arcobaleno è il simbolo della trasparenza - spiega l'artista - della purezza della luce che arriva dopo la tempesta e l'oscurità… La grande musica è quella che non ha confini, è spazio in cui si perdono i generi e rimane l'essenza pura". Aprirà la serata il pianista newyorkese Michael Wall, autore di musiche per cinema, tv e teatro, e vincitore del concorso internazionale 'The Future' promosso dallo stesso Cacciapaglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA