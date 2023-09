Zanetti, la Juve al momento è un avversario proibitivo per noi

"Sicuramente ho visto qualcosa in più rispetto a Monza. La settimana scorsa mi sono arrabbiato molto, stasera onestamente non posso dire niente ai ragazzi dal punto di vista dell'impegno. Sono usciti dal campo stremati per aver affrontato un avversario al momento proibitivo per noi".

Così l'allenatore dell' Empoli, Paolo Zanetti.

"Stasera è stata la prima volta che questa squadra ha giocato insieme - ha proseguito -. È quella che avevamo pensato a fine mercato. Abbiamo delle difficoltà oggettive a chiudere le giocate. Abbiamo avuto tanti cross in area, ma non siamo riusciti a finalizzare. C'è stato un buon gioco contro una Juve fortissima e anche la mentalità giusta. Ma c'è mancato l'ultimo pezzo dove dobbiamo migliorare".



