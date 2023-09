Italiano, questa non era la vera Fiorentina

"Ora ci si prepara a reagire, dobbiamo archiviare la sconfitta immediatamente perché dopo la prima mezzora non c'era la vera Fiorentina. Ne usciamo con 50 minuti fatti male che non vanno bene, non meritiamo una prestazione del genere perché quando siamo al 100% facciamo vedere dell'altro. Ci assumiamo le responsabilità perché abbiamo fatto una brutta partita ma lavoreremo per non fare più una prestazione del genere". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta contro l'Inter.

"Dopo il primo gol incassato non abbiamo fatto niente di quello che poteva mettere in difficoltà l'Inter. Non è cercare scuse - ha proseguito l'allenatore viola ai microfonodi di Dazn -, ho provato a dare fiducia a ragazzi che non erano al 100%, speravo che l'effetto mentale della grande vittoria in Conference potesse non far trasparire la stanchezza fisica".

"Dobbiamo archiviare questa gara perché sicuramente non siamo questi. Abbiamo sbagliato qualcosa, io in primis, ma siamo alla terza giornata. Dobbiamo andare per step, avevamo come obiettivo passare il playoff e cercare di fare punti in campionato, oggi speravamo di portarne qualcuno a casa ma non ci siamo riusciti però sono convinto che non siamo questi", ha concluso Italiano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA