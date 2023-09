Crolla tetto di un capannone dismesso a Piombino, nessun ferito

Crolla un solaio di un capannone industriale abbandonato alla periferia di Piombino (Livorno), nessuna persona e rimasta ferita.

Il capannone, secondo quanto riferito dai soccorritori, era spesso utilizzato da senzatetto, per fortuna al momento del crollo all'interno non c'era nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno che hanno lavorato tutta la notte, anche con l'ausilio dei droni per illuminare l'area, per liberare dalle macerie l'immobile di circa 460 mq alla ricerca di eventuali persone coinvolte. Le squadre sono arrivate intorno alle 20 di ieri e l'intervento si è concluso poco prima delle 7 di stamattina. Il tetto è crollato sul solaio del primo piano.

Sul posto oltre al personale dei vigili del fuoco di Piombino hanno operato il nucleo Sapr toscana, i cinofili e il team Usar light dai comandi di Prato e Pistoia.



