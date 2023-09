'Stai troppo a telefono', badante ferisce anziani e è denunciata

Denunciata dalla polizia per lesioni una badante a Sesto Fiorentino (Firenze) che in una lite con una coppia di coniugi ultranovantenni - suoi datori di lavoro - avrebbe colpito entrambi, addirittura con schiaffi l'uomo, invalido, che è caduto dalla carrozzina battendo la testa. La causa a monte, secondo una ricostruzione, sarebbe da riportare a un rimprovero fatto dalla moglie 90enne. L'anziana avrebbe accusato la badante, 52 anni, romena, di stare troppo al telefono anziché assistere il marito in carrozzina e le avrebbe pure tolto di mano il cellulare, lanciandolo all'esterno della casa, nel giardino.

A questo punto, la badante avrebbe reagito passando alle vie di fatto. Così la moglie ha riportato escoriazioni agli avambracci mentre all'uomo sarebbe capitato di peggio. Alla polizia ha fatto intendere di essere stato preso addirittura a schiaffi fino a cadere, sbattendo la testa sul pavimento. Le vittime sono riuscite ad avvisare il figlio che si è precipitato in loro soccorso. Sarebbe stato proprio lui ad aiutare per primo i genitori e in particolare il padre, che per la caduta si era procurato una evidente ferita alla testa. Sul pavimento e su un fianco del divano la polizia ha riscontrato diverse tracce di sangue.

Per la badante è scattato pure il licenziamento, oltre alla denuncia. Marito e moglie sono finiti al pronto soccorso di Careggi.



