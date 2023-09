Poetessa Valduga ospite speciale alla rassegna per Mario Luzi

La poetessa Patrizia Valduga sarà l'ospite speciale della rassegna annuale "Poeti per Mario Luzi" prevista a Pienza (Siena) il prossimo 9 settembre in Palazzo Piccolomini. Parteciperà anche la giovane poetessa Pamela Addessi (Scuola militare aeronautica 'Giulio Douhet'), vincitrice del concorso studentesco regionale "Firenze per Mario Luzi" 2023, con la poesia 'Violata'.

La rassegna, organizzata da Opera Laboratori, in collaborazione col Centro Studi Mario Luzi 'La Barca' e il Comune, è ricordo da parte della città verso il poeta. Pienza conserva gelosamente libri, lettere, manoscritti originali (tra gli altri i preziosi 130 fogli de La Barca, la prima raccolta di poesia del 1935 pubblicata da Guanda) e numerose opere d'arte di Luzi. Un patrimonio importante di assoluto valore culturale, donato al Comune di Pienza come ringraziamento per il conferimento della cittadinanza onoraria, avvenuta nel 1994 in occasione dell'80/esimo compleanno del poeta.

Nel corso della serata, condotta da Marco Marchi, sarà inoltre proiettato il video "In Toscana. Un viaggio in versi con Mario Luzi", con la regia di Antonio Bartoli e Silvia Folchi.





