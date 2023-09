Trekking teatrale con Giuseppe Cederna in foresta Camaldoli

Camminare in silenzio, scoprendo il piccolo e l'infinitamente grande, in compagnia di poeti e scrittori, nella foresta di Camaldoli, nel Casentino (Arezzo).

E' lo spettacolo intitolato Su questa Terra. Il cammino e la poesia, di e con Giuseppe Cederna, protagonista e guida d'eccezione del trekking teatrale, in programma domani. L'evento è promosso dalla comunità monastica di Camaldoli in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che dà il via al tempo del creato che si svolge dall'1 settembre al 4 ottobre.

L'iniziativa parte alle 16 al laghetto Traversari, nei pressi dell'eremo di Camaldoli, propone uno spettacolo itinerante e si conclude alle 18 con il vespro cantato in foresta. "Nella foresta casentinese oltre alle parole di Cederna, echeggeranno le parole di Walt Whitman, Raymond Carver, Claudio Damiani, Wislawa Szimborska, Costantino Kavafis, Chandra Candiani, Pia Pera, Vivian Lamarque, Lawrence Ferlinghetti, Franco Fortini e Antonio Cederna. Su questa Terra - si spiega ancora -, vuole raccontare quanto la poesia sia leggera, occupi poco spazio, si può infilare nello zaino o portarla a memoria. Come la poesia sia la gratitudine del cammino. Dalla Valtellina al Nepal, dalle isole del Mediterraneo alle sorgenti del Gange, fino a Camaldoli e anche oltre, i partecipanti sono accompagnati dalle parole di poeti e scrittori unendo l'esperienza di una passeggiata nella natura all'ascolto delle parole di grandi pensatori. Una camminata alla scoperta della foresta di Camaldoli, a passo lento, con il tempo per qualche sosta dedicata alla meditazione e all'incontro con gli altri partecipanti".



