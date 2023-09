Il cda di Piaggio ha definito la sua nuova governance dopo la scomparsa del presidente e amministratore delegato Roberto Colaninno: il figlio maggiore Matteo, si legge in una nota, è stato nominato presidente esecutivo, con deleghe in sostanziale continuità con quelle di cui già godeva, mentre il figlio minore Michele, già chief executive of global strategy, product, marketing and innovation, è il nuovo amministratore delegato.



