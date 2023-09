Con Scottish weekend Barga celebra il suo legame con Scozia

Barga, in provincia di Lucca, celebra il suo legame con la Scozia con il Barga Scottish eeekend", un fine settimana ricco di appuntamenti e di iniziative in cui usanze e tradizioni scozzesi animano le vie e i luoghi del comune barghigiano. Dall'8 al 10 settembre spazio a cucina, cultura e tradizione.

In Scozia, spiegano i promotori della rassegna - Comune, Proloco, Unitre Barga e Gatti Randagi -, "ancora oggi vive e lavora una folta rappresentanza di barghigiani emigrati da generazioni. Col tempo, grazie all'indissolubile legame con questa terra, Barga è diventata 'The Most Scottish Town in Italy'. Lo dimostrano i piatti tipici della tradizione scozzese, con la Sagra del fish&chips, le musiche di cornamuse per le strade in occasione di matrimoni e con l'arrivo ogni estate di artisti scozzesi, le mostre del pittore di fama mondiale John Bellany. Fra le presenze illustri collegate a questa forte amicizia c'è poi anche la pop star Paolo Nutini". Barga e la Scozia, si sottolinea ancora, hanno "un legame molto forte che affonda le radici in una storia di emigrazione, quando molti barghigiani emigrarono nella nazione britannica alla ricerca di fortuna, per poi fare ritorno in Italia: è questo aspetto che caratterizza l'emigrazione locale, la voglia di queste persone di tornare a Barga e costruire qui il proprio futuro, la propria vita. Oggi alcuni discendenti sono ancora oltremanica, ma non mancano, soprattutto in estate, di venire a Barga per riscoprire la propria storia e le proprie radici, conoscere da vicino il paese dei loro nonni e bisnonni. Ecco perché il Barga Scottish weekend non è solo folklore, ma soprattutto l'occasione per celebrare un'amicizia lunga anni". Per il programma completo della rassegna https://www.visitbarga.com/cultura/barga-scottish-weekend-2023/ e la pagina fb Barga Scottish weekend.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA