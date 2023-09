Bimbo morto a Livorno, la madre arrestata per omicidio

Arrestata dalla squadra mobile di Livorno con l'accusa di omicidio la madre del piccolo di due anni e mezzo morto il 18 agosto all'ospedale dopo una corsa disperata al pronto soccorso la mattina del giorno precedente.



Il piccolo Marcus, nato a Torino, era in vacanza a Livorno da solo con la madre. Secondo gli investigatori il bambino non sarebbe morto in seguito alle conseguenze di una caduta accidentale in un parco giochi - evento che sarebbe avvenuto il pomeriggio del 16 agosto come aveva raccontato la donna - ma dopo una caduta dall'alto nello stesso palazzo dove abitavano, causata dalla stessa madre, di 37 anni.



