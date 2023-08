ViviChianciano, alla scoperta di Chianciano Terme

Prende il via sabato 9 settembre 2023 il programma della seconda edizione di ViviChianciano, manifestazione nata nel 2022 per raccontare Chianciano Terme (Siena), spiegano i promotori, "a un pubblico diverso dal solito, che ami una Toscana da riscoprire, tra il borgo medievale e opere d'arte nascoste, tra percorsi immersi nel bosco a brevissima distanza dalla città e tour in bicicletta, attraversando i panorami che tutto il mondo ci invidia, quelli della Valdichiana e della Val d'Orcia. E anche agli amanti dei prodotti enogastronomici come i formaggi, i vini, i salumi e la carne di cinta, per citarne alcuni, saranno soddisfatti degli eventi a loro dedicati".

Il programma (www.vivichiancianoterme.it) è suddiviso in due fine settimana, del 9 e 10 settembre e del 16 e 17, tra visite guidate gratuite, aperture straordinarie, passeggiate al tramonto, terme e tanto altro, come il tour fotografico in e-bike, la bicicletta a pedalata assistita che rende accessibile a tutti l'amore per le escursioni nella natura. "Perla dell'edizione 2023 - si spiega - è la visita congiunta del Museo Archeologico di Chianciano Terme e del Museo Civico la Città Sotterranea di Chiusi, in una visita guidata congiunta, che si pone l'obiettivo di far percepire la Valdichiana come una terra degli etruschi per eccellenza, anche in considerazione delle vicine realtà di San Casciano dei Bagni, recentemente alla ribalta internazionale". Con Cantine aperte invece si potranno visitare i vigneti, e degustare vini, formaggi e altri prodotti tipici.



