Tir finisce fuori strada in A1, conducente in codice rosso

I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa intorno alle 3:35 nel comune di Scandicci (Firenze), nel tratto autostradale A1 in nord, nei pressi del parcheggio Villa Costanza, per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di latte, uscito dalla sede stradale. I vigili hanno estratto il conducente che si trovava incastrato all'interno della cabina di guida ribaltata, affidandolo poi al personale sanitario. Il camionista, 31 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi.



