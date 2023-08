Spedì cartolina durante guerra, consegnata oggi da sindaco Pisa

Il sindaco di Pisa Michele Conti, in occasione oggi della commemorazione degli 80 anni del bombardamento sulla città del 31 agosto 1943, ha consegnato al legittimo erede una cartolina postale spedita da Merano il 5 settembre 1943 da Renato Benedetti a sua moglie Giuseppina. Lo rende noto lo stesso Comune precisando che il mittente era "artigliere a Merano e preoccupato dalle notizie del bombardamento su Pisa chiedeva notizie: aveva già scritto nei giorni precedenti senza ricevere risposta". La cartolina mai arrivata a destinazione è stata trovata per caso in una bancarella da una donna pratese che vuole rimanere anonima e che nelle settimane scorse l'ha inviata al Comune di Pisa chiedendo fosse consegnata ai legittimi eredi. Tramite l'Ufficio anagrafe è stato individuato il figlio, Franco Benedetti, a cui è stata data.

"Il 31 agosto di 80 anni fa a Pisa era una bellissima giornata di fine estate - racconta Conti - e in un attimo il cielo fu riempito da decine di aerei che sganciarono oltre 400 tonnellate di bombe su case, palazzi, strade, piazze, fabbriche e stabilimenti, sulla ferrovia. Le stime ufficiali parlarono di un migliaio di nostri concittadini rimasti uccisi. Nel corso del tempo si è arrivati a stimarne oltre 2mila e migliaia furono i feriti. I testimoni di allora, per ragioni di età, cominciano a non esserci più. Pertanto è ancora più importante assumere il dovere ognuno di noi, privati cittadini o rappresentanti delle istituzioni, di fare memoria di quei fatti e mantenere vivo il ricordo di quei giorni drammatici e abituare i nostri giovani a coltivarne il racconto per dire con più forza e determinazione no a tutte le guerre, consapevoli che lo sviluppo e il benessere si conquistano solo attraverso un impegno e una consapevolezza collettivi".



