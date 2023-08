Sgomberato ex Don Gnocchi a Impruneta, 8 denunciati

Sgomberata stamani Villa Larderel a Pozzolatico, nel comune di Impruneta (Firenze), fino al 2016 sede del centro di riabilitazione Don Gnocchi. Otto le persone sottoposte a fermo di identificazione e che sono state denunciate per occupazione di terreni ed edifici. Secondo quanto spiegato dal Comune di Impruneta sono in totale nove le persone trovate nel complesso, tra cui "una famiglia etiope con una minore di pochi giorni, e altri occupanti di nazionalità varia tra cui alcuni tunisini ed un italiano".

A dare la notizia dello sgombero è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rilevando che si tratta "del quarto immobile sgomberato in poco più di un mese nel territorio della città metropolitana. L'ultimo di una lunga serie di interventi, già avviati in tutto il Paese, che proseguiranno con determinazione. Un segnale dell'impegno per il ripristino della legalità e per la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato". Sull'operazione è intervenuto anche il questore di Firenze Maurizio Auriemma che si è congratulato con gli uomini e le donne della Polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri e della Polizia municipale per lo sgombero e ha evidenziato come "queste occupazioni abusive, oltre a costituire un'evidente violazione del diritto di proprietà tutelato dalla nostra Costituzione, rischiano inevitabilmente, come avvenuto anche recentemente, di finire al centro di inchieste collegate a veri e propri allarmanti episodi criminali". "Si tratta di un atto dovuto che ci obbliga a guardare oltre, la situazione era complessa e complicata e rischiava di trasformarsi in qualcosa di ancora più preoccupante. Adesso insieme alla proprietà, apriremo un dialogo che guarda al futuro, nella prospettiva di restituire questa area meravigliosa, a tutta la comunità. Non chiudiamo porte a nessun tipo di destinazione, lo strumento urbanistico ci permette un ventaglio molto ampio di soluzioni", il commento dle sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini.

L'intero complesso è stato restituito alla proprietà, la Invimit che gestisce il fondo i3-Università a cui la Villa è stata ceduta nel 2017 dalla Regione Toscana.

