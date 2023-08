Scontro tra due auto ad Arezzo, un morto e una ferita grave

Un uomo di 73 anni è morto e una donna di 40 anni è rimasta ferita gravemente a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 14 di oggi lungo la tangenziale di Arezzo, all'altezza dello svincolo verso la zona industriale di Pratacci. La vittima, un artigiano originario di Anghiari ma residente ad Arezzo, specializzato in impianti elettrici, era alla guida della sua Fiat Punto quando, per ragioni che dovrà chiarire la Polizia municipale alla quale sono affidati i rilievi, si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Golf guidata da una 40enne aretina.

Subito soccorso il 73enne è morto poco dopo il ricovero ad Arezzo dove è stata portata, in codice rosso, anche la 40enne.

A seguito dell'incidente il tratto interessato è stato chiuso al traffico per i rilievi e la pulitura del fondo stradale.

Ripercussioni per la viabilità sulle strade limitrofe. Sul posto intervenute due ambulanze della Misercordia di Arezzo, la polizia municipale e i vigili del fuoco.



