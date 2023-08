Finti carabinieri derubavano anziani, arrestati da quelli veri

Usavano la tecnica del "finto carabiniere" e ai due sono attribuiti almeno sei furti aggravati commessi tra giugno e luglio scorsi ai danni di persone anziane nelle loro case nelle province di Milano, Monza e Livorno.

Sono quindi stati arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, quelli veri, due uomini di 30 e 44 anni, Mirko Papaleo e Claudio Narcisio, entrambi residenti nel Milanese..

Il provvedimento è arrivato da un'indagine che ha monitorato le denunce per furto in abitazione ai danni di persone vulnerabili ed è stata effettuata soprattutto con sopralluoghi, l'analisi delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza delle strade e delle stazioni di servizio dove i due facevano rifornimento e con i rilevamenti delle targhe.

Il modus operandi prevedeva che le vittime, sempre anziane, fossero agganciate al loro rientro a casa.

I due usavano tesserini, mascherine con scritte e loghi dei carabinieri, radio ricetrasmittenti per entrare in casa appunto per contollare se fosse stato meso a segno un furto e arraffavano ciò che trovavano alle vittime disorientate.

Individuati i due (uno peraltro era stato già coinvolto in un'indagine di cui si era occupato lo stesso gip che ha emesso l'ultima misura) sono cominciati i pedinamenti che hanno portato alla moto usata per i colpi e le auto che utilizzavano.





