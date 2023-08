Da Haydn a Bernstein, la versione del Signum Sax Quartet

Quattro sassofoni per una rilettura molto particolare della storia musica dalla fine del Settecento a un capolavoro americano dei musical del Novecento, in un sito archeologico a picco sul mare. Il Festival Elba Isola Musicale d'Europa ha calato il suo asso con un concerto intrigante che ha unito la sfida musicale del Signum Saxophone Quartet alla bellezza di un panorama mozzafiato su Portoferraio e il suo golfo. Nello scenario dei resti della Villa delle Grotte, fastoso e imponente edificio di epoca imperiale, i giovani musicisti della formazione nata nel 2006 a Colonia hanno proposto un programma complesso e serrato spaziando dalle trascrizioni dei quartetti d'archi di Haydn, alle Danze Argentine del compositore Alberto Ginastera, ai Preludi di Gershwin a una selezione dei brani più trascinanti e conosciuti di West Side Story di Leonard Bernstein. Due bis, Youkali di Kurt Weill con il soprano Sabrina Previtali, per mostrare come il suono del sax si avvicini alla voce umana, e Michelangelo di Astor Piazzolla. Il quartetto - che nel tempo ha registrato uscite e avvicendamenti - oggi è formato da due italiani, Jacopo Taddei al sax alto e Guerino Bellarosa al sax baritono, e da due sloveni, Blaz Kemperle al sax soprano e Alan Luzar al sax tenore. ''Signum è nato dalla volontà di quattro musicisti di fare un progetto unico, arrangiamenti unici come nessun quartetto aveva mai fatto prima - dice Jacopo Taddei, che proprio sull' Isola d' Elba è nato 27 anni fa -. Il nostro intento è appunto di proporre al pubblico repertori inusuali per uno strumento giovane come il sassofono, classici e contemporanei. Abbiamo altri progetti con pianisti e violoncellisti fino alla musica elettronica. Siamo aperti a tutte le esperienze''. Il quartetto è apprezzato in Italia e all' estero. Dopo le tournée che hanno toccato anche 'l' Australia, in questi giorni sono in agenda concerti a Istanbul e in Germania. A primavera dell' anno prossimo uscirà per Deutsche Grammophon il nuovo album già registrato e ''pieno di sorprese'' al quale hanno collaborato musicisti di prestigio.





