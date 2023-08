Ciliegia di Lari riconosciuta prodotto Igp

La Commissione europea ha approvato l'iscrizione della ciliegia di Lari nel registro delle Indicazioni geografiche protette (Igp) dell'Ue. La ciliegia di Lari è prodotta nei comuni di Casciana Terme - Lari, Terricciola e Crespina-Lorenzana, in provincia di Pisa. "La lunga storia della produzione della ciliegia di Lari ha instaurato forti rapporti con i consumatori, che ne apprezzano la particolare qualità distintiva: la sua naturale dolcezza", spiega la Commissione europea in una nota.

Per quanto riguarda i prodotti alimentari, la ciliegia di Lari è la 146esima indicazione protetta e il 324esimo alimento italiano a ricevere riconoscimento e tutela dall'Ue. Per la Toscana è la Igp numero 16, 32esima Dop e Igp: la regione si conferma prima per numero di Dop e Igp per vino e cibo.

Soddisfazione è stata espressa, tra gli altri, dal presidente della Toscana Eugenio Giani. "Oggi è un giorno importante per la storia di Lari e di tutto il nostro territorio. Ci vediamo riconosciuta a livello europeo la qualità indiscussa della nostra ciliegia e il lavoro attento del Comitato per la tutela e la valorizzazione della ciliegia di Lari e dell'Amministrazione, che in questa sfida ha creduto fin dal primo giorno", le parole del sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni.

Il percorso per l'ottenimento del marchio Igp, si ricorda, è stato avviato nel 2014 e ha visto il lavoro di Comitato e Amministrazione "quotidiano e sinergico fino ad oggi". "Oggi è un giorno di festa per tutti noi - commenta Catia Fantozzi, presidente del Comitato che riunisce i produttori di 14 varietà autoctone -. Noi tutti produttori ci siamo impegnati al massimo, il Comitato è ormai da 20 anni che protegge, promuove e contribuisce alla salvaguardia di un patrimonio inestimabile come la ciliegia di Lari, un prodotto d'eccellenza coltivato su tutto il nostro territorio, un gioiello di biodiversità che va a impreziosire uno dei luoghi più belli e tipici della Valdera".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA