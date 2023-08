Stia capitale ferro battuto con campionato mondiale forgiatura

Stia (Arezzo) torna ad essere la capitale internazionale del ferro battuto. Dal 31 agosto al 3 settembre più di 300 fabbri provenienti da tutto il mondo si sfideranno nell'11/o Campionato del mondo di forgiatura, inserito all'interno della 25/a edizione della Biennale d'arte fabbrile, la più antica delle mostre d'artigianato artistico del ferro forgiato. Il tema scelto per l'edizione 2023, su cui i 'maestri' si affronteranno a colpi di martello su forge infuocate, è 'Connessioni'.

All'interno della rassegna anche il decimo concorso internazionale di progettazione e disegno Pier Luigi della Bordella, il quarto di scultura, lo spazio espositivo collettivo a disposizione dei maestri del ferro battuto nell'ex Lanificio, il quinto concorso di fotografia Rossana Molinatti e un laboratorio di forgiatura per bambini da 6 a 12 anni.

"La Biennale ha il merito di aver continuamente stimolato nel grande pubblico un interesse nuovo verso il manufatto artistico in ferro, riunendo ogni due anni - spiega la presidente dell'associazione Biennale d'arte fabbrile Maria Gemma Bendoni - gli interpreti di un'antica civiltà artigianale, dando loro la possibilità di incontrarsi per stimolare il loro spirito creativo e affinare le loro tecniche di lavoro grazie a quell'indispensabile travaso di idee che a Stia riescono a conseguire".



