Lavori su linea ferroviaria Pisa-Roma, bus e cambi orario

Modifiche ai treni per lavori di manutenzione straordinaria di Rfi tra Albinia e Alberese, in provincia di Grosseto, lungo la linea Pisa-Roma, da lunedì prossimo al 26 ottobre 2023.

In particolare, si spiega da Fs, dal 4 settembre due treni regionali 4506 e 4508 della sera in servizio tra Roma e Grosseto saranno sostituiti con autobus tra Civitavecchia e Grosseto.

Dal 14 settembre al 26 ottobre poi alcuni treni della lunga percorrenza e regionali subiranno variazioni di orario e sostituzioni con autobus.

I lavori interesseranno il ponte sul fiume Albegna e sono finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico: vedranno impegnati quotidianamente circa 80 tra tecnici e operai di Rfi e delle ditte appaltatrici. L'investimento complessivo ammonta a circa 15 milioni di euro.



