La magia del circo contemporaneo a Scandicci e a Firenze

Spettacoli di circo contemporaneo in anteprima, 24 compagnie ospiti, tre coproduzioni e 59 repliche. È la 18/a edizione 'eclettica' di Cirk Fantastik, in programma dall'1 al 3 settembre al parco del Castello dell'Acciaiolo di Scandicci (Firenze) e dal 7 al 17 settembre al parco delle Cascine nel capoluogo toscano.

A Scandicci sarà ospitata Antilla, un'arena a cielo aperto, inoltre, tutti i giorni dalle 17, sono in programma laboratori di circo per bambini e 'Tra le scatole' con Giulio Lanzafame, uno spettacolo in bilico tra giocoleria e corda molle. Tra gli spettacoli anche 'Happy Hoop', con Silvia Martini, in calendario il 2 settembre. A Firenze tra il 14 e il 16 settembre ci sarà 'Oraison' con Cirque-Théâtre Rasposo: sarà portata in scena una preghiera poetica circense. La compagnia 7bis si esibirà nel dittico 'Lontano + Istante', l'8 e 9 settembre. Anche a Firenze sono in programma laboratori di circo per bambini. "Ancora una volta le Cascine si apprestano ad ospitare il meglio del circo contemporaneo - ha evidenziato la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini -. Cirk Fantastik anche in questo 2023 porta in città le compagnie internazionali più di spicco, per un programma ricco di eventi che emozionano grandi e piccini. Il sottotitolo di questa edizione, Eclettica, ci rimanda alla sperimentazione, alla libertà e alla creatività, tutti tratti distintivi di questa affascinante forma d'arte".

Il festival è realizzato con il contributo del ministero della Cultura, Comune di Firenze (nell'ambito dell'Estate Fiorentina), Comune di Scandicci, Città metropolitana di Firenze, Fondazione Cr Firenze, Publiacqua e in collaborazione con Autolinee Toscane.



