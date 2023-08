Circa 2.000 tifosi austriaci del Rapid Vienna sono già arrivati a Firenze per il match di ritorno di Conference League, Fiorentina - Rapid Vienna. La partita è in programma domani allo stadio Franchi e sono stati giù predisposti dalla questura i consueti servizi tra cui quelli di staffetta per la squadra ospite.



