Tennis: US Open; Martina Trevisan al secondo turno

Martina Trevisan si è qualificata per il secondo turno del torneo femminile degli US Open battendo la kazaka Yulia Putintseva, n. 78 del ranking internazionale, per 0-6 7-6 7-6.

"Sono andata oltre i miei limiti, ho sentito i crampi da inizio terzo set - le sue parole dopo il match -, ho vinto una battaglia contro il mio fisico e la mia avversaria. La cosa importante è il cuore, una delle cose che mi caratterizza. Ho cercato di dare tutto, quando ho sentito i crampi ho cercato di lasciarmi andare. Sono contentissima".

Nel prossimo turno la 29enne mancina di Firenze affronterà la campionessa di Wimbledon, la ceca Marketa Vondrousova, numero 9 del mondo.



