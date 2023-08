Schlein a Livorno, striscione contro Pd su salario minimo

Uno striscione a firma Usb è stato esposto da alcuni manifestanti all'esterno del teatro 4 Mori a Livorno in attesa dell'arrivo di Elly Schlein, mentre è in corso un appuntamento organizzato dal Pd sul salario minimo. "Parlate di lavoro solo quando siete all'opposizione. Pacchetto Treu, Job Act… Noi non dimentichiamo! Buffoni!".

"Si fa tanto parlare di salario minimo e quelli del Pd sembra abbiano scoperto oggi la parola sfruttamento - ha detto Giovanni Ceravolo, uno dei coordinatori della segreteria Usb di Livorno - ma rimane difficile dimenticare quando erano al governo, quelli che sono stati i provvedimenti sul lavoro che hanno introdotto la precarietà: dal Job Act al pacchetto Treu. Non è un caso che il Pd abbia invitato oggi la Schlein per fare propaganda, ma nel dibattito sul lavoro alla Festa dell'Unità in corso all'ippodromo ci sia Ichino. Una contraddizione pesante che noi oggi volevamo sottolineare. Poi - ha concluso - chiaramente siamo favorevoli al salario minimo, ma ci aspettiamo che questa non sia una battaglia di facciata".



