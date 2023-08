L'Italia si è qualificata per le semifinali degli Europei di pallavolo femminile battendo la Francia per 3-0 (25-14, 29-27, 25-13) nella partita dei quarti di finale giocata a Firenze. In semifinale, a Bruxelles, le azzurre affronteranno la vincente del match fra Turchia e Polonia.



