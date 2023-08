Mônica Salmaso, La voce è una cura per l'anima

''L'espressione della voce è una terapia per ognuno di noi. Ti entra dentro. È una cura per l'anima, per la mente e il corpo''.Mônica Salmaso, interprete raffinata tra le più amate della scena musicale brasiliana, non ha dubbi. ''La voce ti mette direttamente in comunicazione con l' altro - dice all' ANSA -. E' una magia che ha a che fare con il divino. Non sempre scatta se ci si limita all' aspetto tecnico. E' un mistero. Non devi bloccarla ma lasciare che avvenga. La regola numero uno per i musicisti è ascoltare con attenzione gli altri e lasciarsi andare''. La cantante di San Paolo è in Italia per un breve tour che dopo le tappe al Meeting di Rimini e a Ferrara l' ha portata al Festival Elba Isola Musicale d' Europa prima di concludersi a Torino.

Nel cortile del centro culturale De Laugier di Portoferraio, con il pubblico e gli artisti disposti sotto il porticato, si è esibita in trio in un concerto di grande intensità, proseguito anche sotto la pioggia. Con lei il marito Teco Cardoso ai flauti e al sax soprano e Nelson Ayres al pianoforte, ha accompagnato il pubblico in un viaggio affascinante nel patrimonio musicale del suo paese tra samba, valzer, brani di Villa-Lobos e capolavori di Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque.Mônica Salmaso è già venuta in Italia, l' ultima volta quattro anni fa al Festival I suoni delle Dolomiti. ''Non vedo l' ora di tornare. Qui mi sento a casa. Sarà per il cognome del mio bisnonno ma gli italiani hanno molte cose in comune con i brasiliani, le emozioni, l' umore, il calore...''. Durante l' emergenza Covid la cantante ha lanciato l' esperimento 'C' è nessuno in casa?' registrando in video canzoni con molti artisti brasiliani che hanno ottenuto un successo strepitoso sul web.

''Abitavo in campagna fuori San Paolo. Sentivo che bisognava fare qualcosa con gli altri, era l' unico modo per continuare a fare musica. Abbiamo cominciato registrando per gioco separatamente con i cellulari la stessa canzone e poi abbiamo sincronizzato i video. Lo abbiamo fatto ogni giorno realizzandone 175. E' stato bellissimo, abbiamo costruito una rete di affetto. I commenti e la gratitudine del pubblico che ci seguiva passo passo mi hanno commossa''.



