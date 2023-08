In Toscana il Festival dei borghi più belli d'Italia

La Toscana ospita il 15/o Festival dei borghi più belli d'Italia: la rassegna si svolgerà dall'8 al 10 settembre a Lucignano, borgo nel cuore della Valdichiana aretina. In programma tre giorni di eventi con dibattiti, promozione, riflessioni sulla qualità della vita nei piccoli borghi, vera e propria miniera di vivibilità e sostenibilità per il presente e il futuro.

Filo conduttore della kermesse - promossa dall'associazione I borghi più belli d'Italia e organizzata insieme al Comune di Lucignano - sarà la sostenibilità. Tra gli approfondimenti anche il post Covid e la riscoperta dei piccoli borghi da dove è possibile lavorare in smart working.

Saranno il sindaco di Lucignano Roberta Casini e il presidente nazionale dell'associazione Fiorello Primi a dare il via alla kermesse che "è una - spiega lo stesso Primi - tra le numerose occasioni che l'associazione offre ai Comuni aderenti per raccontarsi e raccontare insieme la Bellezza dell'Italia dei Borghi e delle loro comunità". Tra gli altri incontri del festival 'Gli italiani nel mondo, partenza e ritorno nei borghi d'origine', con Angelo Sollazzo, presidente Confederazione Italiani nel mondo. Riccardo Cuomo, direttore Borsa Merci Telematica Italiana, farà il focus sul Progetto Mib per la tutela delle produzioni e del paesaggio culturale delle aree interne. Tra gli ospiti anche Massimo Bray, Osvaldo Bevilacqua e il presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini. La rassegna si chiuderà con la consegna della bandiera dei Borghi ai rappresentanti della Calabria, Regione che ospiterà la prossima edizione del Festival dei Borghi più belli d'Italia, nei comuni di Oriolo e di Rocca Imperiale.

"L'associazione sta acquisendo un ruolo di assoluta autorevolezza nel promuovere il lato bello del nostro Paese, la bellezza che richiama turismo, che stimola cultura, che offre un senso di identità - ha dichiarato il governatore toscano Eugenio Giani che ha preso parte alla presentazione -.

Trecentocinquantaquattro borghi associati in Italia, ventinove nella nostra Toscana: il fatto che il momento clou a livello nazionale si svolga nella nostra regione è un grande onore".





