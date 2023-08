Francesco Guccini apre la prima edizione di Vicchio dei lettori

È Francesco Guccini con il suo libro Tre cene (Giunti) il protagonista del primo giorno di Vicchio dei lettori, prima edizione all'interno del festival diffuso La città dei lettori. L'appuntamento è per il 31 agosto alle 21 in piazzale della Rimembranza: il celebre cantautore presenterà il suo libro con Paolo Fabrizio Iacuzzi in collaborazione con il premio letterario internazionale Ceppo.

Il festival continua, nell'area verde di corso del Popolo (piazzetta Dante) fino al 3 settembre: tra i protagonisti Riccardo Cesari l'1 settembre che presenta il suo libro 'Hai nascosto queste cose ai sapienti' (Giunti); il 2 settembre con Alessandro Lo Presti e il suo 'Manifesto contro l'immortalità' (Betti editore),in chiusura domenica prossima incontro tra Leonardo Gori, Marco Vichi e il direttore del festival Gabriele Ametrano per un'immersione in 'Vite rubate' (Guanda). Per l'occasione, i due scrittori parleranno anche delle loro ultime uscite: 'La libraia di Stalino' (Tea edizioni) di Leonardo Gori e 'Nulla si distrugge' (Guanda) di Marco Vichi.



