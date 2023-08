All'Elba nate altre 89 Caretta caretta, solo 5 uova non schiuse

Altre 89 Caretta caretta nate all'Isola d'Elba sulla spiaggia di Lacona, nel comune di Capoliveri (Livorno), con un appena cinque uova non schiuse, circa il 5%.

A certificare l'eccezionale risultato, i ricercatori di Arpat, Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana e Università di Siena e Pisa che hanno scavato il nido, con il timore che sotto le onde della mareggiata che in questi giorni ha colpito l'Elba fossero rimaste delle piccole tartarughine.

I piccoli rettili, fa sapere Legambiente, si sono rivelati "previdenti", uscendo praticamente tutti insieme dal nido prima della tempesta, riuscendo così a raggiungere il mare ancora calmo. Unico disturbo un massiccio inquinamento luminoso, come accaduto con la schiusa della scorsa settimana, tra venerdì e sabato, con altre 81 Caretta caretta nate sempre sulla spiaggia di Lacona.

"Se il nido di Galenzana è stato record, con 104 tartarughine nate, il nido delle sagge e previdenti tartarughine di Lacona è stato forse quello che più ha premiato l'impegno delle volontarie e dei volontari di Legambiente e del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, che temevano una piccola catastrofe e si sono trovati di fronte a un nuovo miracolo della natura, che salva e si mette in salvo", commentano da Legambiente.

Un successo che, aggiungono dall'associazione ambientalista, fa ben sperare per la prossima schiusa a Fetovaia e per i nidi, considerati a rischio, di Marina di Campo, L'Innamorata e Marciana Marina.



