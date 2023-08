Vicino guarda dentro una casa e scopre un cadavere

Autopsia sul cadavere di uomo di 87 anni scoperto domenica mattina a Prato nella sua abitazione di via per Casale, a Tobbiana. Da una prima analisi medico legale la morte sarebbe dovuta a cause naturali e risalirebbe ad almeno due giorni prima. La procura ha comunque disposto l'esame autoptico.

È stato un vicino di casa a fare la scoperta. Ha guardato dall'esterno di una finestra aperta nel cortile interno ed è entrato perché non riusciva a contattare il conoscente da ore.

Arrivato in camera da letto avrebbe visto il corpo dell'uomo, che viveva solo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118 e il medico ha constatato il decesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA