Maltempo:cornicione pericolante su palazzo questura di Lucca

Un intervento per un cornicione pericolante sulla facciata del palazzo che ospita la questura di Lucca è stato effettuato, a seguito del maltempo di queste ore, nel pomeriggio dai vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti sui Viali Circonvallazione. In pratica, secondo quanto si apprende, l'acqua ha impregnato i gessi e la calce che ha iniziato a sfarinarsi. I vigili del fuoco hanno agito con una autoscala per mettere in sicurezza la zona. A dare l'allarme gli agenti della polizia che hanno notato dei piccoli distaccamenti. Il traffico è stato deviato per circa un'ora in direzione stazione ferroviaria per consentire l'intervento di messa in sicurezza.

Nel territorio di Firenze, da questa mattina e fino alle 18:25, sono stati invece 30 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per il distacco di intonaci, rami e alberi pericolanti.

Disagi provocati dal maltempo si sono registrati anche sulla linea ferroviaria Firenze - Borgo San Lorenzo - Crespino dove la circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 5:05 alle 7:30 di questa mattina tra Borgo San Lorenzo e Crespino.



