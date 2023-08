Maltempo: sospesi traghetti per Isola del Giglio e Giannutri

A causa del forte vento di scirocco che soffia sulla costa maremmana dalla serata di ieri, domenica 27 agosto, sono stati sospesi i collegamenti marittimi per l'Isola del Giglio e Giannutri.

Il vento in provincia di Grosseto ha causato svariati inconvenienti principalmente nella zona costiera e nell'entroterra della provincia. Sono stati oltre 50 gli interventi effettuati dalla sede centrale dei vigili del fuoco e dai dipendenti distaccamenti a causa del vento che ha reso pericolanti o ha abbattuto alcuni alberi, principalmente nella zona grossetana e nella parte a sud che hanno richiesto l'impegno anche dei distaccamenti volontari dei vigili del fuoco di Manciano e Sorano. Sradicati alberi, pali di sostegno di linee elettriche e telefoniche, cartelli segnaletici, finestre e tende di abitazioni civili e generalmente molte strutture verticali nelle vie cittadine e provinciali che hanno avuto leggeri problemi di viabilità.

A Pietrasanta (Lucca) viale Apua, nel tratto fra la statale Aurelia e il cancello d'ingresso al bosco della Versiliana, è stato chiuso al transito a partire dalla tarda serata di ieri e fino allo scadere dell'allerta arancione. In campo, sin da subito, la macchina della protezione civile comunale. Stamani controllate griglie, canali, vasche di espansione e situazione generale lungo le strade. Due le griglie liberate dai detriti che si erano accumulati, un ramo messo in sicurezza in via Montebello a Strettoia, un altro rimosso dai vigili del fuoco sulla via di Capriglia e un intervento importante, effettuato da Enel, in zona Solaio-borgo Biagi, dove sono state ripristinate le linee aeree della corrente: per effettuare l'operazione è stata sospesa, nell'area, l'erogazione dell'energia elettrica per circa tre ore. Sul posto era comunque presente una squadra di volontari con un generatore d'emergenza. A Viareggio, invece, rimane chiuso il viale dei Tigli che collega la pineta di Levante Viareggio con Torre del Lago.

A causa del maltempo è stato rinviato a giovedì 31 agosto l'evento 'E non finisce mica il cielo' in programma per oggi presso il Tumulo di Montecalvario.



