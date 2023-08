Maltempo: Giani, 13.230 fulminazioni in 12 ore in Toscana

La perturbazione che ha investito la Toscana dalla tarda serata di domenica "è proseguita nella notte senza particolari criticità, con cumulati massimi sugli 80 millimetri e raffiche fino a 120 km/h registrate a Sammommè (Pistoia)". Lo fa sapere attraverso i propri canali social il presidente della Regione Eugenio Giani. "Nelle ultime 12 ore - scrive - registrati nell'area della regione 13.230 fulminazioni. Non abbassiamo l'attenzione, l'allerta arancione e gialla rimangono ancora attive, nelle prossime ore possibile nuova intensificazione dei fenomeni'".

Il vento forte interrompe traghetti per l'Elba, l'isola del Giglio e Giannutri. Sono stati rilevati 29 nodi di vento nel canale di Piombino mentre nella notte ci sono state raffiche a 120 km/h sulla Montagna di Pistoia, a Sammommè. L'allerta meteo è in corso, per rischio idrogeologico e temporali forti, con codice giallo fino alla mezzanotte di domani 29 agosto. Il maltempo ha colpito soprattutto l'entroterra dell'Alta Toscana.

Molti gli interventi dei vigili del fuoco di Lucca, in particolare per alberi caduti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA