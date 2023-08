Giani, piogge su Elba e sulla costa, in rialzo livelli dei fiumi

"Con la sala operativa continuiamo a monitorare la perturbazione. Sono attive precipitazioni sull'Elba, sulla costa centrale, province di Lucca e Massa Carrara. L'evoluzione per le prossime ore pare di lento spostamento e sono possibili ulteriori accumuli". Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, facendo un punto sul maltempo in Toscana.

Il governatore ha precisato che i livelli dei fiumi sono "in aumento nelle zone della perturbazione", mentre "a Zeri (Massa Carrara) ci sono stati 146mm di precipitazioni cumulate, a Collesalvetti (Livorno) oltre 45 mm nell'ultima ora".

Nella provincia di Grosseto mare mosso: a Castiglione della Pescaia (Grosseto) si stanno registrando "onde alte tre metri", a Talamone mare molto agitato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA